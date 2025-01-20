Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duplo homicídio em Cariacica

Dois jovens são mortos e homem escapa de tiros, mas acaba preso no ES

Indivíduo de 26 anos conseguiu fugir do ataque e foi encontrado por policiais, escondido no quintal de uma casa; ele confessou que era foragido da Justiça
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

20 jan 2025 às 13:51

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 13:51

Viaturas da Polícia Militar
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram assassinados a tiros no bairro Campo Verde, em Cariacica, na noite de domingo (19). Um homem de 26 anos, identificado como Jhon Maicon Ferreira Coutinho, estava com eles e conseguiu escapar dos atiradores ao se esconder no quintal de uma residência no mesmo bairro, mas acabou indo preso, porque contra ele constava um mandado de prisão em aberto.
A Polícia Militar disse que a corporação foi acionada para verificar relatos de disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte dos dois homens. "O terceiro indivíduo, de 26 anos, teria conseguido fugir dos atiradores. Ele teria se escondido no quintal de uma residência. Buscas foram realizadas e ele foi encontrado sentado no mato. Ele não apresentou resistência e disse aos policiais que era fugitivo", disse a PM, em nota.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) disse que Jhon Maicon foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional e, nesta segunda-feira (20), deu entrada no Centro de Triagem de Viana, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo. 
A Polícia Civil informou que os atiradores ainda não foram presos, e que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica para necropsia e posterior liberação aos familiares. 

Veja Também

Saiba quem pode reduzir o valor do IPTU e o que fazer para não perder o imóvel por dívidas

De quem é a responsabilidade pelos defeitos do imóvel?

Sisu 2025: acompanhe live com as últimas dicas para inscrições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados