Dois jovens são mortos e homem escapa de tiros, mas acaba preso no ES

Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram assassinados a tiros no bairro Campo Verde, em Cariacica, na noite de domingo (19). Um homem de 26 anos, identificado como Jhon Maicon Ferreira Coutinho, estava com eles e conseguiu escapar dos atiradores ao se esconder no quintal de uma residência no mesmo bairro, mas acabou indo preso, porque contra ele constava um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Militar disse que a corporação foi acionada para verificar relatos de disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte dos dois homens. "O terceiro indivíduo, de 26 anos, teria conseguido fugir dos atiradores. Ele teria se escondido no quintal de uma residência. Buscas foram realizadas e ele foi encontrado sentado no mato. Ele não apresentou resistência e disse aos policiais que era fugitivo", disse a PM, em nota.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) disse que Jhon Maicon foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional e, nesta segunda-feira (20), deu entrada no Centro de Triagem de Viana, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo.