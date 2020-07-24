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Após investigação

Irmãos gêmeos são apreendidos suspeitos de assassinato em Linhares

Segundo a Polícia Civil, os menores são apontados como autores de um homicídio ocorrido no mês de junho em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, investigações revelaram ainda que os adolescentes estavam aterrorizando a região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 12:24

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:24

Delegacia Regional de Linhares
Os menores foram interrogados na Delegacia Regional de Linhares e depois encaminhados para o Iases Norte Crédito: Loreta Fagionato
Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no fim da tarde desta quinta-feira (23), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a polícia, os menores  que são irmãos gêmeos  são apontados como autores de um homicídio registrado no mês passado no município.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 4 de junho, quando um jovem foi assassinado a tiros em um ponto de ônibus do bairro Santa Cruz. A investigação do caso foi conduzida pelo delegado Tiago Paulo Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e resultou na apreensão dos menores.
As investigações revelaram que o crime se deu por conta de uma guerra de gangues do Bairro Santa Cruz e Jocafe, que estão lutando pela disputa do tráfico de entorpecentes nos dois bairros. As investigações revelaram ainda que os dois adolescentes, autores do crime, estavam aterrorizando a comunidade, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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A investigação do crime chegou aos menores que tiveram a internação decretada pela Justiça. Os mandados de prisão foram repassados para a Força Tática da Polícia Militar que localizou e apreendeu os irmãos.
Os menores foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares onde foram interrogados. Logo depois, os irmãos foram encaminhados para o Iases Norte, onde ficarão à disposição da Justiça.

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