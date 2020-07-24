Irmãos gêmeos são apreendidos suspeitos de assassinato em Linhares

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no fim da tarde desta quinta-feira (23), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado. Segundo a polícia, os menores que são irmãos gêmeos são apontados como autores de um homicídio registrado no mês passado no município.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 4 de junho, quando um jovem foi assassinado a tiros em um ponto de ônibus do bairro Santa Cruz. A investigação do caso foi conduzida pelo delegado Tiago Paulo Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e resultou na apreensão dos menores.
As investigações revelaram que o crime se deu por conta de uma guerra de gangues do Bairro Santa Cruz e Jocafe, que estão lutando pela disputa do tráfico de entorpecentes nos dois bairros. As investigações revelaram ainda que os dois adolescentes, autores do crime, estavam aterrorizando a comunidade, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.
A investigação do crime chegou aos menores que tiveram a internação decretada pela Justiça. Os mandados de prisão foram repassados para a Força Tática da Polícia Militar que localizou e apreendeu os irmãos.
Os menores foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares onde foram interrogados. Logo depois, os irmãos foram encaminhados para o Iases Norte, onde ficarão à disposição da Justiça.