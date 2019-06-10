Home
Idoso mata ex-esposa e depois comete suicídio na Serra

De acordo com informações da polícia, o homem não aceitava o fim do casamento e assassinou Josedia Santana Borges de Aguiar, de 66 anos, com um tiro na cabeça