Home
>
Polícia
>
Idoso é morto com golpes de faca de cozinha durante assalto na Serra

Idoso é morto com golpes de faca de cozinha durante assalto na Serra

O barbeiro José de Sousa Baizer, de 64 anos, era dono e trabalhava em uma barbearia, onde foi morto. Pelo menos dois dos três acusados conheciam a vítima