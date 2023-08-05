Homens são mortos a tiros no meio da rua de bairro na Serra

Vítimas foram encontradas a cerca de 400 metros de distância uma da outra Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens – que não tiveram os nomes e as idades divulgadas – foram mortos a tiros por volta das 18h30 dessa sexta-feira (04), no bairro Jardim Bela Vista, região de Serra Sede, na Serra . Um deles, segundo informações da Polícia Militar , também apresentava sinais de tortura. Ninguém foi preso.

Ainda de acordo com a PM, os corpos foram encontrados a cerca de 400 metros de distância um do outro. No beco 18, o primeiro indivíduo estava com perfurações de arma de fogo, ferimentos provocados golpes de madeira e marcas de queimadura no corpo. Já na escadaria 14, havia uma segunda vítima, também com perfurações de tiros.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o duplo homicídio pode ter relação com a disputa pelo tráfico de drogas da região. Alguns moradores afirmaram, ainda, que os homens não eram moradores de Jardim Bela Vista.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.