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Homens são mortos a tiros no meio da rua de bairro na Serra

Um dos homens, segundo informações da Polícia Militar, também apresentava sinais de tortura. Suspeita é que crime tenha relação com o tráfico de drogas da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2023 às 10:32

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 10:32

Vítimas foram encontradas a cerca de 400 metros de distância uma da outra
Vítimas foram encontradas a cerca de 400 metros de distância uma da outra Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois homens – que não tiveram os nomes e as idades divulgadas – foram mortos a tiros por volta das 18h30 dessa sexta-feira (04), no bairro Jardim Bela Vista, região de Serra Sede, na Serra. Um deles, segundo informações da Polícia Militar, também apresentava sinais de tortura. Ninguém foi preso. 
Ainda de acordo com a PM, os corpos foram encontrados a cerca de 400 metros de distância um do outro. No beco 18, o primeiro indivíduo estava com perfurações de arma de fogo, ferimentos provocados golpes de madeira e marcas de queimadura no corpo. Já na escadaria 14, havia uma segunda vítima, também com perfurações de tiros.
Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o duplo homicídio pode ter relação com a disputa pelo tráfico de drogas da região. Alguns moradores afirmaram, ainda, que os homens não eram moradores de Jardim Bela Vista.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Segundo a corporação, a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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