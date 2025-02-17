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Tarde de domingo

Homem se irrita em briga de trânsito, atira em carro e atinge jovem na Serra

Briga ocorreu no último sábado (15) e o homem foi preso no dia seguinte, no bairro Eurico Salles; suspeito, de 39 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2025 às 15:35
Jovem é atingida por disparo durante briga de trânsito na Serra
Esther Pacheco, de 18 anos, foi atingida por um disparo durante briga de trânsito no sábado (15) Crédito: Fabricio Christ
Uma jovem de 18 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo no braço após uma briga de trânsito na praça do bairro André Carloni, na Serra, no último sábado (15). Conforme apuração da TV Gazeta, uma bebê de 1 ano e seis meses, filha da mulher baleada, também estava no veículo e, por pouco, não foi atingida.
O motorista de 39 anos, identificado como Henrique Ferreira Farias, foi preso no domingo (16), um dia depois do crime. No momento da briga, Esther Pacheco estava no banco traseiro do carro da família, que era dirigido pelo pai dela.
Segundo testemunhas, Henrique ficou nervoso após uma ocorrência de trânsito, em que os dois veículos quase colidiram. Logo na sequência, o condutor do outro veículo começou a ofender o pai da jovem. Após a briga, o motorista seguiu o carro da família até a saída do bairro, onde atirou contra o veículo, de acordo com militares. O disparo atravessou a porta e atingiu o braço da vítima.
Homem se irrita em briga de trânsito, atira em carro e atinge jovem na Serra

Preso no seguinte

Após o disparo, policiais fizeram buscas pelo suspeito, que foi encontrado no domingo (16), na casa do pai, no bairro Eurico Salles. No local, o homem informou que já tinha se apresentado de forma espontânea na Delegacia Regional da Serra para esclarecer a ocorrência, mas não possuía nenhum documento para confirmar essa informação.
O homem relatou ainda aos militares que a arma utilizada estaria guardada em outro local e que a apresentaria caso fosse solicitado. Questionado, o motorista relatou que tinha apenas posse de arma de fogo - que só permite a guarda do objeto em casa ou no local de trabalho, por isso foi informado sobre a necessidade de comparecer à delegacia.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 39 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado ao sistema prisional.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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