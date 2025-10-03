Nas ruas novamente

Homem preso duas vezes em menos de uma semana volta a ser solto em Vitória

Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, foi preso duas vezes em menos de uma semana por furto de botijões de gás e suspeito de vender drogas

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:55

Preso duas vezes em menos de uma semana, Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, foi solto, de novo, após audiência de custódia realizada na quinta-feira (2). O homem havia sido detido no dia 25 de setembro, depois de furtar quatro botijões de gás de um prédio no Centro de Vitória, deixando mais de 15 famílias sem abastecimento.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele deu entrada no sistema prisional em 26 de setembro e foi liberado no dia seguinte. Já na última terça-feira (30), Wesley voltou a ser preso, desta vez por agentes da Guarda Municipal, flagrado vendendo drogas com uma jovem na Vila Rubim, na Capital.

Conforme apuração da TV Gazeta, o Ministério Público e a Defensoria Pública solicitaram que a prisão fosse convertida em medidas cautelares. O pedido foi aceito pela juíza Raquel de Almeida Valinho, que concedeu liberdade aos dois, impondo como restrições a proibição de frequentar bares e de deixar a Grande Vitória. Wesley e Thais foram liberados do sistema prisional ainda na tarde de quinta-feira.

Prisões

Wesley Zuccon Haidmann foi flagrado vendendo drogas ao lado de Thaís Freire dos Santos, de 22 anos, na manhã de terça-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, os dois foram monitorados pela Central de Operações (Ciom) na rua Construtor Vitorino Teixeira. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado.

Com a jovem, foram apreendidos pinos de crack e R$ 30. Durante a abordagem, ela admitiu que os dois estavam comercializando drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

Furto dos botijões

No dia 25 de setembro, Wesley havia sido preso após furtar quatro botijões de gás de um prédio residencial no Centro da capital. Depois da denúncia dos responsáveis pelo imóvel, equipes da Gerência de Inteligência (GII) e da Ciom analisaram imagens de câmeras e rastrearam o percurso feito pelo suspeito.

"Logo, essas informações foram repassadas para as equipes de patrulhamento e fizemos uma busca na região até localizarmos as quatro botijas embaixo da Ponte Seca, na Vila Rubim", contou o Inspetor Albert.

Pouco depois, os agentes encontraram o homem. "O indivíduo estava com a mesma roupa utilizada durante o cometimento do crime. Com ele apreendemos ainda uma chave de fenda e alicate, material que pode ter sido usado para conseguir entrar no local onde estavam os botijões", completou Albert.

Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, acabou preso novamente na manhã de terça-feira (30), na Vila Rubim Crédito: Fabrício Christ

O suspeito possui passagens anteriores por furto a estabelecimento comercial e receptação.

Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

