Homem é preso novamente cinco dias após furtar botijões de gás em Vitória

Suspeito havia sido detido no dia 25 de setembro por furtar botijões de gás no Centro e, dias depois, foi preso vendendo drogas com uma jovem na Vila Rubim

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:35

Um suspeito foi detido após furtar quatro botijões de gás na manhã de quinta-feira (25), na Vila Rubim, em Vitória.

Preso há menos de uma semana por furtar quatro botijões de gás de um prédio no Centro de Vitória, Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, voltou a ser detido na manhã de terça-feira (30), na Vila Rubim, na Capital. Desta vez, ele foi flagrado vendendo drogas ao lado de Thaís Freire dos Santos, de 22 anos.

Segundo a Guarda Municipal, os dois foram monitorados pela Central de Operações (Ciom) na rua Construtor Vitorino Teixeira. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado.

Com a jovem, foram apreendidos pinos de crack e R$ 30. Durante a abordagem, ela admitiu que os dois estavam comercializando drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

Furto dos botijões

Um homem foi preso com drogas na Vila Rubim em Vitoria. É o mesmo que furtou cilindros de gás de um prédio no centro de Vitoria na semana passada.

No dia 25 de setembro, Wesley havia sido preso após furtar quatro botijões de gás de um prédio residencial no Centro da capital. Depois da denúncia dos responsáveis pelo imóvel, equipes da Gerência de Inteligência (GII) e da Ciom analisaram imagens de câmeras e rastrearam o percurso feito pelo suspeito.

"Logo, essas informações foram repassadas para as equipes de patrulhamento e fizemos uma busca na região até localizarmos as quatro botijas embaixo da Ponte Seca, na Vila Rubim", contou o Inspetor Albert.

Pouco depois, os agentes encontraram o homem. "O indivíduo estava com a mesma roupa utilizada durante o cometimento do crime. Com ele apreendemos ainda uma chave de fenda e alicate, material que pode ter sido usado para conseguir entrar no local onde estavam os botijões", completou Albert.

Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, acabou preso novamente na manhã de terça-feira (30), na Vila Rubim
Wesley Zuccon Haidmann, de 36 anos, acabou preso novamente na manhã de terça-feira (30), na Vila Rubim Crédito: Fabrício Christ

O suspeito possui passagens anteriores por furto a estabelecimento comercial e receptação. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele deu entrada no sistema prisional no dia 26 de setembro e foi liberado dia seguinte. Na manhã desta quarta-feira (1º), Wesley voltou a prisão. 

