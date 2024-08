Bairro Primeiro de Maio

Homem morre após confronto com a Polícia Militar em Vila Velha

Segundo a corporação, suspeito de 20 anos havia fugido da cadeia; durante a ação, três armas foram apreendidas

Pistolas e munições foram apreendidas. (Divulgação | PM)

A tarde de quarta-feira (31) foi de tensão no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um homem de 20 anos morto e três armas apreendidas. Segundo o soldado Xavier, que deu entrevista à TV Gazeta após o caso, o jovem atingido era foragido da Justiça, pois tinha fugido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo havia pouco tempo.

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Polícia Militar enviou nota com detalhes do caso. Segundo a corporação, os policiais receberam informações de que traficantes utilizavam uma residência para a comercialização de drogas. No local também estariam homens armados.

Um cerco foi montado na casa indicada na denúncia e pessoas que estavam no local fugiram. Um suspeito, que segundo a PM estava armado, saiu pelos fundos disparando contra a equipe, momento em que houve confronto. Esse homem foi atingido e levado ao hospital, mas não resistiu. O nome dele não foi divulgado.

Um adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia. No local, os militares apreenderam uma pistola calibre .40, dois revólveres, 34 munições de diferentes calibres, dois carregadores, 18 buchas de maconha, um cinto e um coldre.

O que diz a PC

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 16 anos conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o menor de idade foi reintegrado à família.

O corpo do suspeito, de 20 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão levadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Correção A primeira versão desta matéria trazia a informação de que um homem havia sido morto e outras duas pessoas teriam sido atingidas, conforme apuração feita no local logo após o confronto. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, apenas o jovem de 20 anos morreu, e não houve feridos. O título e o texto foram corrigidos.

