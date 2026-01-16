Crime

Homem mata namorado da ex-esposa e acaba baleado na Serra

Caso aconteceu no bairro Costa Dourada, na noite de quinta-feira (15); suspeito ficou ferido e está sob escolta policial

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:25

Polícia Militar foi acionada para o caso, na noite de quinta-feira (15) Crédito: Leitor A Gazeta

Um técnico em enfermagem identificado como William Cezar da Costa Lemos, de 43 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (15) no bairro Costa Dourada, na Serra. O principal suspeito do crime é o comerciante Edio Santos Erotildes, de 41 anos, ex-companheiro da mulher com quem a vítima mantinha um relacionamento. Edio também acabou baleado por William.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 34 anos, contou que estava separada do comerciante havia cerca de cinco meses e que, nos últimos dias, ele tinha enviado um vídeo ao irmão dela afirmando que havia adquirido uma arma de fogo. Ela relatou ainda que havia iniciado um relacionamento com William, que foi até sua casa para uma visita.

Ainda segundo o relato, o ex-companheiro pulou o muro da varanda e agrediu William com um tapa no rosto. Em seguida, a mulher ouviu tiros e correu, com medo de ser atingida. O suspeito fugiu logo após os disparos. Ao retornar ao local, a mulher encontrou o namorado caído na sala e acionou a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

William foi atingido por um disparo na região do peito. Peritos que estiveram na cena do crime informaram que, pelas evidências encontradas, duas armas teriam sido utilizadas. Próximo ao corpo foi localizada uma pistola, calibre 9mm, acompanhada de um carregador.

Após o crime, o suspeito passou a ser procurado pelos militares. O veículo usado por ele, um Nissan Kicks, foi encontrado no mesmo bairro, sendo conduzido pelo padrasto do homem. Ele informou aos policiais que havia deixado o suspeito no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, após o ex-companheiro da mulher ser atingido por disparos.

No hospital, a equipe médica informou que o suspeito foi baleado nas regiões do quadril e do pé. Ele teria sido baleado por William e permanece internado sob escolta policial. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do comerciante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.

