Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covardia

Homem mata cachorro a paulada e acaba detido em ônibus na Serra

Suspeito, de 37 anos, golpeou o animal de pequeno porte perto de uma rodoviária de Serra Sede na manhã desta quinta-feira (23); ele foi levado para a delegacia

Publicado em 23 de Março de 2023 às 14:30

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 mar 2023 às 14:30
Ato covarde e criminoso: um homem de 37 anos matou um cachorro de pequeno porte com uma paulada na manhã desta quinta-feira (23), em frente a uma rodoviária em Serra Sede. O crime aconteceu na frente de várias pessoas, incluindo crianças. O suspeito foi detido logo depois, em um ônibus, ainda no município da Serra.
Assim que tudo aconteceu, a vereadora Raphaela Moraes (Rede), que atua na proteção de animais, foi acionada. Segundo as informações passadas pela assessoria, a agressão aconteceu por volta das 8h. O cãozinho era de rua, mas cuidado por trabalhadores da região, que tentaram evitar a morte dele.
"Testemunhas disseram que uma criança estava chutando o cachorro, que rosnou para ela. Esse rapaz, que não conhecia ninguém ali, pegou um pedaço de pau e disse que ia resolver o problema. Pessoas intervieram e falaram que retirariam o animal de lá, mas ele desferiu um golpe tão forte na cabeça, que o cão morreu na hora", detalhou o assessor Helvio Perozini.
"Eu falei que já estava tirando (o cachorro), mas ele deu a paulada. Ele foi tão frio e cruel, que entrou na lanchonete e falou que tinha matado e que eu podia ligar para a polícia. Meu sobrinho de quatro anos presenciou tudo e está traumatizado"
Rayra Freitas - Testemunha
Quando a equipe chegou ao local, as pessoas disseram que o suspeito havia entrado em um ônibus com destino à Colatina. Enquanto o coletivo passava pelo bairro Divinópolis, a Guarda Municipal fez a abordagem e deteve o homem. Às autoridades, ele teria confessado o crime e dito que não ficaria preso por isso.
O rapaz foi levado para a Delegacia Regional da Serra, junto do cachorro morto e do pedaço de pau que teria sido usado para matá-lo. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que somente após a finalização dos depoimentos terá informações a respeito do caso.
À esquerda, o suspeito de 37 anos; à direita, o pedaço de madeira usado para matar o cachorro
À esquerda, o suspeito de 37 anos; à direita, o pedaço de madeira usado para matar o cachorro Crédito: Divulgação
No início da tarde desta quinta-feira (23), a equipe da vereadora estava em uma clínica veterinária, onde um especialista realizava exames para atestar a causa da morte do cachorro e fornecer o laudo solicitado pela PC. O crime de maus-tratos prevê uma pena de dois a cinco anos de prisão.
Em nota, a Prefeitura da Serra também afirmou que a ocorrência está em andamento, mas adiantou que "o suspeito estava no ponto de ônibus, no momento da agressão, e que pegou um pedaço de madeira e começou a bater no animal, que morreu". Testemunhas acionaram a Guarda Municipal, e o suspeito foi preso em flagrante.

Veja Também

Homem é preso em operação da PF contra venda de anabolizantes no ES

Estudante é hackeada por perfil falso de restaurante da Praia do Canto

Caso de adolescente morto por PM em Pedro Canário segue em segredo de Justiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Polícia Civil Serra Maus tratos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados