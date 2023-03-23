Homem mata cachorro a paulada e acaba detido em ônibus na Serra

Ato covarde e criminoso: um homem de 37 anos matou um cachorro de pequeno porte com uma paulada na manhã desta quinta-feira (23), em frente a uma rodoviária em Serra Sede. O crime aconteceu na frente de várias pessoas, incluindo crianças. O suspeito foi detido logo depois, em um ônibus, ainda no município da Serra

Assim que tudo aconteceu, a vereadora Raphaela Moraes (Rede), que atua na proteção de animais, foi acionada. Segundo as informações passadas pela assessoria, a agressão aconteceu por volta das 8h. O cãozinho era de rua, mas cuidado por trabalhadores da região, que tentaram evitar a morte dele.

"Testemunhas disseram que uma criança estava chutando o cachorro, que rosnou para ela. Esse rapaz, que não conhecia ninguém ali, pegou um pedaço de pau e disse que ia resolver o problema. Pessoas intervieram e falaram que retirariam o animal de lá, mas ele desferiu um golpe tão forte na cabeça, que o cão morreu na hora", detalhou o assessor Helvio Perozini.

"Eu falei que já estava tirando (o cachorro), mas ele deu a paulada. Ele foi tão frio e cruel, que entrou na lanchonete e falou que tinha matado e que eu podia ligar para a polícia. Meu sobrinho de quatro anos presenciou tudo e está traumatizado" Rayra Freitas - Testemunha

Quando a equipe chegou ao local, as pessoas disseram que o suspeito havia entrado em um ônibus com destino à Colatina . Enquanto o coletivo passava pelo bairro Divinópolis, a Guarda Municipal fez a abordagem e deteve o homem. Às autoridades, ele teria confessado o crime e dito que não ficaria preso por isso.

O rapaz foi levado para a Delegacia Regional da Serra, junto do cachorro morto e do pedaço de pau que teria sido usado para matá-lo. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que somente após a finalização dos depoimentos terá informações a respeito do caso.

À esquerda, o suspeito de 37 anos; à direita, o pedaço de madeira usado para matar o cachorro Crédito: Divulgação

No início da tarde desta quinta-feira (23), a equipe da vereadora estava em uma clínica veterinária, onde um especialista realizava exames para atestar a causa da morte do cachorro e fornecer o laudo solicitado pela PC. O crime de maus-tratos prevê uma pena de dois a cinco anos de prisão.