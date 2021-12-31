Homem é preso suspeito de participar de morte de idoso em Colatina

João Olavo da Silva, de 74 anos, deu entrevista a TV Gazeta após ser espancado em agosto. Crédito: Heriklis Douglas

De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, o homem estava na casa de uma mulher, que também é procurada por ter envolvimento no crime. No momento em que a polícia chegou ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado.

Ele tem condenações por roubo, furto e estelionato e estava foragido do sistema prisional há cerca de um ano. Agora, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Já a mulher, dona da casa e também procurada, não estava no local no momento da abordagem policial. Na residência estavam apenas os três filhos pequenos dela. Contra ela há um mandado de prisão pelo homicídio do idoso. A suspeita também já tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Uma segunda mulher, que também teria participado do crime foi presa no dia em que o homicídio aconteceu. Segundo informações, ela tinha um relacionamento amoroso com o idoso e teria sido a pessoa que abriu a porta da casa de João Olavo para que os criminosos entrassem. Ela está presa no Centro Prisional Feminino de Colatina.