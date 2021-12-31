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Noroeste do ES

Homem é preso suspeito de participar de morte de idoso em Colatina

Ele estava na casa de uma mulher, que também teria envolvimento no crime. O idoso foi assassinado a facadas na terça-feira (28)
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

31 dez 2021 às 14:43

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 14:43

João Olavo da Silva, de 74 anos, deu entrevista a TV Gazeta após ser espancado em agosto.
João Olavo da Silva, de 74 anos, deu entrevista a TV Gazeta após ser espancado em agosto. Crédito: Heriklis Douglas
Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (31) no bairro Bela Vista, em Colatina, Noroeste do Estado. Ele é suspeito de participar da morte do idoso João Olavo da Silva, de 74 anos. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (28) também em Colatina, no bairro Perpétuo Socorro.
De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, o homem estava na casa de uma mulher, que também é procurada por ter envolvimento no crime. No momento em que a polícia chegou ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado.
 Ele tem condenações por roubo, furto e estelionato e estava foragido do sistema prisional há cerca de um ano. Agora, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.
Já a mulher, dona da casa e também procurada, não estava no local no momento da abordagem policial. Na residência estavam apenas os três filhos pequenos dela. Contra ela há um mandado de prisão pelo homicídio do idoso. A suspeita também já tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Uma segunda mulher, que também teria participado do crime foi presa no dia em que o homicídio aconteceu. Segundo informações, ela tinha um relacionamento amoroso com o idoso e teria sido a pessoa que abriu a porta da casa de João Olavo para que os criminosos entrassem. Ela está presa no Centro Prisional Feminino de Colatina.
João Olavo da Silva, de 74 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava. A Polícia Militar, na ocasião, informou que ele tinha sido esfaqueado. Também disse que há poucos meses, em agosto, ele já tinha sido vítima de um espancamento e roubo por criminosos que invadiram a casa dele. No dia 12 de agosto, cinco pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido. No momento eles chegaram a confessar que a ação tinha sido premeditada.

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