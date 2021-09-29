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Ao desviar de veículo

Ônibus derruba postes e deixa imóveis sem luz em bairro de João Neiva

Veículo transportava funcionários de uma subestação de energia elétrica e atingiu sete postes ao desviar de outro ônibus. Cerca de 80 moradores de Vila Nova de Baixo foram afetados

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 17:41

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 set 2021 às 17:41
Ônibus derruba sete postes e deixa moradores sem energia em João Neiva
Ônibus derruba sete postes e deixa moradores sem energia em João Neiva Crédito: Telespectador / TV Gazeta
Um ônibus que transportava funcionários de uma subestação de energia elétrica de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, derrubou sete postes ao tentar fazer uma manobra para desviar de outro ônibus, também de transporte de trabalhadores, que passava na estrada no bairro Vila Nova de Baixo. O acidente aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (29) e deixou parte dos imóveis da região sem luz.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, Karina Pereira, que mora no bairro, contou que os moradores ficaram presos em casa devido ao risco por conta da fiação e dos postes caídos no meio da rua. Ela destacou ainda que a via é estreita e não comporta os dois veículos ao mesmo tempo. Veja as imagens:

Ônibus derruba sete postes em João Neiva.

EDP, concessionária de energia elétrica, informou que a subestação não pertence à empresa, mas afirma ter enviado equipes, que estão trabalhando no reparo. "Cerca de 80 clientes estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido, por questão de segurança, até a finalização do serviço".

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