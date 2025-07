Litoral Sul do Estado

Homem é preso por estupro de três adolescentes em Anchieta

Suspeito de 49 anos foi detido em Maimbá após investigações que identificaram três vítimas adolescentes

Um homem de 49 anos foi preso na manhã de sexta-feira (25), no distrito de Maimbá, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Anchieta, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta, relacionado ao crime de estupro de vulnerável.>