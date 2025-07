Norte do ES

Homem é morto a tiros em Linhares; mulher diz que suspeito é o ex dela

Segundo a esposa da vítima, assassinato teria sido motivado por ciúmes, porque seu ex-marido não aceita o fim do relacionamento

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 26 de julho de 2025 às 17:42

Wagner Aguiar dos Santos foi executado com três tiros na região do pescoço, em Linhares, neste sábado (26) Crédito: Montagem - A Gazeta

Um homem de 36 anos foi morto a tiros dentro de um carro, no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (26). A vítima foi identificada como Wagner Aguiar dos Santos. A atual mulher dele contou à polícia que o ex-marido dela teria cometido o crime.>

Segundo a esposa da vítima, Josiane Pereira, 29 anos, o assassinato teria sido motivado por ciúmes, porque seu ex não aceita o fim do relacionamento. Wagner foi atingido por três disparos na altura do pescoço por uma arma calibre 38, de acordo com a Polícia Científica. Ele morreu no local, próximo a um posto de combustíveis na principal via de acesso à região.>

O nome do suspeito, que ainda não foi localizado, não foi divulgado pela polícia. >

De acordo com Josiane Pereira, ela e o marido, com quem estava havia dois anos, tinham ido buscar o filho, que estava na casa dos avós paternos durante as férias escolares, quando o crime aconteceu. Ela acredita que o ex tenha planejado o ataque ao ser avisado por ela da ida à casa dos parentes. >

>

“Eu perdi meu marido. Em dois anos, ele fez tanta coisa por mim, por nós, que o pai do meu filho não fez em nove. Muito pelo contrário... ele sempre me ameaçou. Sempre foi assim: arrogante, ignorante, sabe? Mas eu nunca pensei que ele teria coragem de acabar com a vida de alguém desse jeito. Nunca”, lamentou Josiane.

>

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria ficado a espreita depois que a mulher teria ligado, mais cedo, informando que iria na casa dos pais dele para buscar o filho. Quando Josiane entrou na casa para buscar a criança, o autor dos disparos teria se aproximado do veículo e iniciado uma discussão com a vítima, antes de atirar. >

Mesmo ferido, Wagner tentou fugir com o carro, mas perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central da via e colidiu contra a pilastra de uma residência. A frente do carro ficou destruída.>

Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo Onix prata e, até o momento, não foi localizado. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. >

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará por exame de necropsia. >

