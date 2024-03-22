Homem é preso por crimes de racismo e homofobia dentro de hospital na Serra

Um homem, de 47 anos, foi preso após fazer comentários racistas e homofóbicos a um técnico de enfermagem, de 28 anos, no Pronto Atendimento Pediátrico, anexo ao Hospital Materno Infantil de Serra, que fica no bairro de Laranjeiras. O caso aconteceu na quinta-feira (21).

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , policiais foram acionados porque uma pessoa estaria causando dano ao patrimônio público. No local, constataram que, na verdade, o que estava ocorrendo era um crime contra um funcionário público.

A vítima contou que o suspeito dizia, a todo tempo, que a filha dele não seria atendida por funcionário “negro e viado”, que não entendia o porquê no local com tantas mulheres e, justamente o enfermeiro, atenderia a menina. O homem ainda afirmou que nunca deixaria um “viado” atendê-la.

O suspeito ainda empurrou o técnico e o ameaçou com uma braçadeira de coleta de sangue. Os policiais tentaram conversar com o agressor, que se negou a falar com os agentes, dizendo que só se posicionaria sobre o caso com um delegado.

O caso de homofobia e racismo ocorreu no PA Pediátrico do Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Ele foi encaminhado a Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuado em flagrante por injúria racial e incitar ou induzir a prática de discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a direção da Santa Casa de Chavantes - responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico - ficou estarrecida e esclareceu que o colaborador recebeu toda assistência e não teve ferimentos graves.