Homem é preso em flagrante após assaltar mineiras em praia da Serra
"Por volta das 18 horas, nós fomos caminhar na orla, que fica próxima à minha casa. Nós passamos por esses rapazes, que estavam sentados em banquinhos. Um deles estava armado e abordou a gente. Ele mandou entregarmos o celular. Minha amiga disse que não tinha e ele ficou nervoso", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.
Após o assalto, as mulheres pediram ajuda a agentes da Guarda Municipal da Serra que passaram em uma viatura. Durante a tentativa de fuga, um dos assaltantes chegou a atirar contra os agentes com uma garruncha de fabricação caseira, mas acabou preso. O outro criminoso conseguiu fugir.
"Eu consegui alcançá-lo. Ele se rendeu, deitou no chão. Estava em posse de uma arma de fabricação caseira e do celular da vítima. Ele alegou não conhecer o outro indivíduo. Ele diz que os dois só marcaram de fazer um rolê na praia para cometer pequenos furtos", contou o agente Agner Lopes.
MULHERES MUDARAM PARA O ES HÁ UMA SEMANA
As duas vítimas são de Minas Gerais e se mudaram há uma semana para o Espírito Santo para trabalhar.
"Hoje foi o primeiro dia que fui caminhar na praia e aconteceu isso. Mas, graças a Deus, os guardas fizeram a parte deles e deu tudo certo", disse uma delas.
O suspeito detido em flagrante foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Ele já possui passagens por tráfico de drogas e assalto. O celular roubado foi recuperado e a arma foi apreendida. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.
Do G1 ES