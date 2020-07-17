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Serra

Homem é preso em flagrante após assaltar mineiras em praia da Serra

As vítimas caminhavam na orla de Jacaraípe quando foram abordadas, por volta das 18 horas. Durante a fuga, o suspeito, que tem 23 anos, chegou a atirar contra os agentes da Guarda Municipal, e outra pessoa que estava com ele conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 09:19

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 09:19

Homem foi preso pela Guarda Municipal da Serra após assaltar duas mulheres na Orla de Jacaraípe
O suspeito detido em flagrante foi levado para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Homem é preso em flagrante após assaltar mineiras em praia da Serra
Um homem de 23 anos foi preso na noite desta quinta-feira (16) após assaltar duas mulheres na praia de Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu por volta das 18 horas, quando as vítimas foram rendidas pelo suspeito, que estava armado. Segundo as vítimas, ele estava acompanhado de outro homem.
"Por volta das 18 horas, nós fomos caminhar na orla, que fica próxima à minha casa. Nós passamos por esses rapazes, que estavam sentados em banquinhos. Um deles estava armado e abordou a gente. Ele mandou entregarmos o celular. Minha amiga disse que não tinha e ele ficou nervoso", contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.
Após o assalto, as mulheres pediram ajuda a agentes da Guarda Municipal da Serra que passaram em uma viatura. Durante a tentativa de fuga, um dos assaltantes chegou a atirar contra os agentes com uma garruncha de fabricação caseira, mas acabou preso. O outro criminoso conseguiu fugir. 
"Eu consegui alcançá-lo. Ele se rendeu, deitou no chão. Estava em posse de uma arma de fabricação caseira e do celular da vítima. Ele alegou não conhecer o outro indivíduo. Ele diz que os dois só marcaram de fazer um rolê na praia para cometer pequenos furtos", contou o agente Agner Lopes.
Arma de fabricação caseira foi apreendida após assalto em Jacaraípe
Arma de fabricação caseira foi apreendida após assalto em Jacaraípe Crédito: Reprodução / TV Gazeta

MULHERES MUDARAM PARA O ES HÁ UMA SEMANA

As duas vítimas são de Minas Gerais e se mudaram há uma semana para o Espírito Santo para trabalhar. 
"Hoje foi o primeiro dia que fui caminhar na praia e aconteceu isso. Mas, graças a Deus, os guardas fizeram a parte deles e deu tudo certo", disse uma delas.
O suspeito detido em flagrante foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Ele já possui passagens por tráfico de drogas e assalto. O celular roubado foi recuperado e a arma foi apreendida. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.

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Do G1 ES

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