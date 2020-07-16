Operação Pantanal: polícia prende chefe do tráfico da região, na Serra

Polícia Civil prendeu o chefe do tráfico da região do Pantanal, na Serra, em operação nesta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução/PCES

De acordo com a polícia, as investigações que levaram à prisão do chefe do tráfico começaram há cerca de quatro meses. O chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, conta que três ações foram primordiais para o desenrolar das diligências.

Uma delas foi a apreensão de R$ 50 mil em dezembro de 2019 que estava sendo depositado em contas ligadas ao suspeito preso na operação de hoje, sendo que metade já havia sido depositada e a outra metade foi encontrada em espécie. A outra ocorrência foi a apreensão de 40 quilos de drogas encontradas enterradas na região, no começo das investigações, também ligadas ao chefe do tráfico da região do pantanal da Serra.

A apreensão de R$ 50 mil em dezembro de 2019 levou á prisão da liderança do tráfico de drogas da região Crédito: Reprodução/PCES

A terceira foi a apreensão de outra grande quantia de dinheiro, cerca de R$ 70 mil, com pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

"As drogas apreendidas são todas atribuídas ao chefe do tráfico da região. Essas apreensões desencadearam os mandados cumpridos e, um deles, era desse chefe do tráfico. Essa é uma investigação que já vem de longo prazo, com fatos como apreensões de armas na região e dinheiro sendo transportado para depósitos. Tudo isso culminou nessa operação de hoje, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o mandado de prisão dessa liderança", disse.

PRISÃO DE FORNECEDORES

A Polícia Civil informou também que prendeu dois fornecedores ligados ao chefe do tráfico da região do pantanal na operação desta quinta-feira (16). Os dois estavam em uma casa no bairro Jardim Juara, também na Serra. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos, Diego Bermond, o imóvel chamou atenção pelas câmeras de segurança, algo que o delegado alegou ser incomum para a região, e pela grandeza da casa. No local, foram encontrados 24 quilos de maconha.

"A partir do momento que adentramos na residência, também chamou atenção outro fator, que foi o alto padrão desta residência, que compreendia piscina, churrasqueira e mesas de jogos. Após as buscas no imóvel, de propriedade desse individuo que é considerado um dos fornecedores de entorpecentes para o chefe do tráfico de drogas dessa região, encontramos uma balança de precisão utilizada para grandes pesagens", afirmou.

Casa em a polícia apreendeu 24 quilos de maconha chamou atenção pelo luxo Crédito: Reprodução/PCES

O delegado informou que dois homens que estavam no imóvel foram detidos. Eles alegaram que eram caseiros e trabalhavam no imóvel, mas, de acordo com o delegado, as investigações apontam que ambos possuem ligação com o tráfico de drogas da região.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O proprietário do imóvel não foi localizado, mas o delegado afirmou que a Polícia Civil possui a qualificação e a identificação do suspeito e seguirá com as investigações para encontrá-lo.

NOME DA OPERAÇÃO

Segundo o delegado titular da Denarc, Tarcísio Otoni, o nome da operação deve-se ao fato de a região possuir uma grande zona de mata alagada, que compreende os bairros Santa Rita de Cássia, Novo Porto Canoa e Serra Dourada I, II e III, na Serra.