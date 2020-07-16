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Crime entre Estados

Gado furtado no RJ é encontrado em Bom Jesus do Norte, no ES

Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram uma fazenda no distrito do Morro do Coco e realizaram o furto com o auxílio de um caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 20:14

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 20:14

Vista aérea de Bom Jesus do Norte
Bom Jesus do Norte, município do Espírito Santo Crédito: Luciney Araújo
Sete cabeças de gado furtadas há cerca de um mês em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foram recuperadas em Bom Jesus do Norte, município do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram uma fazenda no distrito do Morro do Coco, no RJ, durante a madrugada e realizaram o furto com o auxílio de um caminhão. Os animais foram recuperados um dia após o crime; e os dois suspeitos, de 38 e 25 anos, foram presos nesta quinta-feira (16).
A prisão foi feita em uma ação integrada entre a equipe da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte e policiais militares do município, que tiveram o apoio da 146ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia do município capixaba, delegado Sandro Zanon, foi identificado o receptador do gado em Bom Jesus do Norte, que garantiu não ter conhecimento sobre o crime.
À noite, entretanto, o homem abandonou os animais e o caminhão utilizado no crime à beira de uma estrada do município. A partir do veículo recuperado, foi possível localizar os dois suspeitos de executarem o furto.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão temporário contra o suspeito mais velho, de 38 anos, os policiais apreenderam dois carros, que possuíam indícios de adulteração.
A dupla responde por furto qualificado de gado e foi conduzida para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, na cidade do Rio de Janeiro.

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