Gado furtado no RJ é encontrado em Bom Jesus do Norte, no ES

Bom Jesus do Norte, município do Espírito Santo Crédito: Luciney Araújo

A prisão foi feita em uma ação integrada entre a equipe da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte e policiais militares do município, que tiveram o apoio da 146ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia do município capixaba, delegado Sandro Zanon, foi identificado o receptador do gado em Bom Jesus do Norte, que garantiu não ter conhecimento sobre o crime.

À noite, entretanto, o homem abandonou os animais e o caminhão utilizado no crime à beira de uma estrada do município. A partir do veículo recuperado, foi possível localizar os dois suspeitos de executarem o furto.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão temporário contra o suspeito mais velho, de 38 anos, os policiais apreenderam dois carros, que possuíam indícios de adulteração.