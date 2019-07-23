Durante operação

Homem é preso com submetralhadora no Condomínio Ourimar, na Serra

Willian de Andrade Santos, de 21 anos, foi levado para a 3ª Delegacia Regional de Laranjeiras

Willian de Andrade Santos, de 21 anos, foi preso nesta tarde no Condomínio Ourimar Crédito: Divulgação

Um homem foi preso por volta das 15h desta terça-feira (23) dentro do Condomínio Ourimar, na Serra, com uma submetralhadora. Policiais militares da 14ª Companhia Independente faziam uma operação no local quando descobriram a arma. Willian de Andrade Santos, 21 anos, estava fora do condomínio e, assim que percebeu a presença dos militares tentou fugir.

O criminoso correu para dentro do Ourimar, entrou em um dos prédios e a polícia viu na hora que ele escondeu-se dentro de um apartamento. Os militares fizeram buscas e, embaixo da cama de um dos quartos, encontraram uma submetralhadora de fabricação caseira, de acordo com a PM, e 21 pinos de cocaína.



De acordo com o Capitão D'Ávilla, mesmo depois de preso, Willian ainda tentou fugir mais uma vez.

“Ele tentou pular a janela do quarto, mas os policiais agiram rápido e ele logo foi dominado e algemado. Estava bem agitado e se debatendo. Gritou para nossa equipe: ‘Eu saio daqui morto, mas não saio preso’. Aquele é um local de tensão, por conta de todo o histórico. E, justamente por isso, ficamos em alerta durante todo o atendimento desta ocorrência”, ressaltou o capitão.

Submetralhadora apreendida pela polícia nesta terça-feira (23) Crédito: Divulgação

A polícia acredita que a submetralhadora apreendida é a mesma que aparece em um vídeo, em que bandidos exibiam armas dentro do Condomínio Ourimar, publicado no dia 10 de julho deste ano.

Nas imagens, três homens mostram o que aparentam ser três armas. Um dos suspeitos faz ameaças. “A tropa dos Predinhos, é a tropa do Ourimar. Os crias, prontos na nave. Vai tomar só na cara. Aquilo foi só foi um teste, tá”, diz um dos criminosos.

“Predinhos” é como alguns traficantes chamam o residencial Ourimar.

“Nós tivemos acesso ao vídeo e realmente essa submetralhadora apreendida nos leva a crer que é a mesma mostrada nas imagens. Além disso, a pessoa que aparece na gravação segurando a arma, se parece bastante com o Willian. Inclusive a cor da camisa é a mesma que ele vestia hoje, quando foi pego” frisou o capitão.

