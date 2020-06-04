Homem é preso com distintivo falso da Polícia Civil em Venda Nova

Suspeito carregava uma carteira com o brasão da Polícia Civil, falsificada Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 32 anos foi preso em Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Estado, na última quarta-feira (3) por tráfico de drogas, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação e carregar uma carteira com o brasão da Polícia Civil falsificada. O suspeito, segundo a polícia, já era investigado há meses.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, Alberto Roque Peres, o suspeito era investigado pela movimentação de cocaína levada de Viana, na Grande Vitória, para o município da região serrana. Ele misturava com outros insumos e revendia. A rotina, de acordo com a apuração, era feita a cada dez ou quinze dias.

No momento da prisão, o suspeito retornava a Venda Nova do Imigrante com mais um carregamento de droga. Sem resistir a abordagem policial, ele entregou 43 papelotes de cocaína, que estavam escondidos no estofado do banco do motorista. Também foram apreendidos dinheiro, celulares e a carteira com o brasão falso da Polícia Civil.

Além da carteira, homem estava com drogas e sem a Carteira Nacional de Habilitação Crédito: Divulgação/PC

Acreditamos que ele tinha a intenção de usar a carteira para se esquivar de possíveis abordagens policiais. No entanto, o suspeito não deu nenhuma declaração a respeito. A origem da carteira será investigada, afirmou o delegado.