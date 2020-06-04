Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigado por tráfico

Homem é preso com distintivo falso da Polícia Civil em Venda Nova

A Polícia Civil investigava o homem há meses por tráfico de drogas e vai apurar a origem da carteira falsificada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 19:30

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 19:30

Suspeito carregava uma carteira com o brasão da Polícia Civil, falsificada
Suspeito carregava uma carteira com o brasão da Polícia Civil, falsificada Crédito: Divulgação/PC
Um homem de 32 anos foi preso em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na última quarta-feira (3) por tráfico de drogas, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação e carregar uma carteira com o brasão da Polícia Civil falsificada. O suspeito, segundo a polícia, já era investigado há meses.
De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, Alberto Roque Peres, o suspeito era investigado pela movimentação de cocaína levada de Viana, na Grande Vitória, para o município da região serrana. Ele misturava com outros insumos e revendia. A rotina, de acordo com a apuração, era feita a cada dez ou quinze dias.
No momento da prisão, o suspeito retornava a Venda Nova do Imigrante com mais um carregamento de droga. Sem resistir a abordagem policial, ele entregou 43 papelotes de cocaína, que estavam escondidos no estofado do banco do motorista. Também foram apreendidos dinheiro, celulares e a carteira com o brasão falso da Polícia Civil.
Além da carteira, homem estava com drogas e sem a Carteira Nacional de Habilitação
Além da carteira, homem estava com drogas e sem a Carteira Nacional de Habilitação Crédito: Divulgação/PC
Acreditamos que ele tinha a intenção de usar a carteira para se esquivar de possíveis abordagens policiais. No entanto, o suspeito não deu nenhuma declaração a respeito. A origem da carteira será investigada, afirmou o delegado.
O homem foi autuado por tráfico de drogas, dirigir sem CNH e usar distintivo de função pública que não exerce. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Veja Também

Polícia Civil do ES alerta para golpe de falso aplicativo da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados