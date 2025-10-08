Ousadia

Homem é preso após roubar viatura descaracterizada na Serra

Suspeito, de 29 anos, também roubou o celular de uma policial militar. Ele já tinha passagens por furto e roubo e foi preso em Jacaraípe

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:44

Um homem identificado como Paulo André Braga Bollis, de 29 anos, foi preso em Jacaraípe, na Serra, na manhã de terça-feira (7) após roubar uma viatura descaracterizada no bairro Feu Rosa, no mesmo município. Segundo a Polícia Militar, o veículo pertencia a um policial à paisana. O celular de uma militar também foi levado.

Ainda conforme a PM, o aparelho estava sendo monitorado em tempo real e indicava a região de Jacaraípe, para onde o suspeito teria seguido. As informações foram repassadas ao Ciodes (190), que acionou equipes para cercar os acessos ao bairro.

Momentos depois, a localização da viatura apontou para a Avenida Caiçaras, em frente a um supermercado. O carro foi encontrado no estacionamento do local. Clientes informaram à PM que o suspeito havia abandonado o veículo e fugido em direção ao interior do bairro.

Pouco depois, a localização do celular indicava próximo a uma oficina. Viaturas foram até a região e localizaram um homem com as mesmas características do autor do crime. Ao perceber a aproximação, ele correu para dentro de uma residência, abandonando um objeto preto que carregava, identificado posteriormente como o celular da militar.

Durante a busca na casa, os policiais encontraram a chave da viatura descaracterizada, um revólver calibre 32 com seis munições e um simulacro de pistola. O suspeito foi detido e levado à 3ª Delegacia Regional da Serra, junto com os materiais apreendidos e o veículo recuperado.

De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), Paulo André possui passagens pelo sistema prisional desde maio de 2024 pelos crimes de furto (art. 155) e roubo (art. 157). Ele havia recebido alvará de soltura em fevereiro de 2020.

O homem foi autuado em flagrante por roubo majorado, pelo uso de arma de fogo e grave ameaça. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado novamente ao sistema prisional.

