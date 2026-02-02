No mesmo dia

Homem é preso após furtar cerimonial e outros dois imóveis na Serra

Suspeito cometeu crimes nos bairros Portal de Jacaraípe e Manguinhos, na manhã do último domingo (1º)

Breno Alexandre Repórter

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:08 - Atualizado há uma hora

Um homem foi preso após furtar um cerimonial em Portal de Jacaraípe, um outro imóvel no mesmo bairro e uma casa em Manguinhos, na Serra, na manhã do último domingo (1º). Ele foi descoberto depois de a funcionária do primeiro local chegar ao estabelecimento para fazer a limpeza e flagrar o suspeito, identificado como Carlos Marcos de Oliveira, de 36 anos, com duas mochilas, duas mesas de som e três notebooks. Ele pulou o muro e fugiu, mas acabou encontrado pela Polícia Militar horas depois.

Segundo o relato da funcionária para a PM, ela tentou impedir o suspeito e conseguiu recuperar uma das mochilas. A moça disse que gritou por socorro para que vizinhos tentassem ajudar, mas Carlos conseguiu fugir pulando o muro.

Horas depois, durante o patrulhamento em Manguinhos, militares encontraram um homem com características semelhantes às passadas pela vítima do furto em Portal de Jacaraípe. Ele estava com um carrinho de mão na Avenida Bicanga, entre os bairros Manguinhos e Bicanga, com outros objetos furtados.

O suspeito confessou que, além do cerimonial, ele também havia furtado um outro imóvel em Portal de Jacaraípe e uma casa no bairro Manguinhos. Com ele, a polícia encontrou os três notebooks, uma mesa de som, uma botija de gás, fritadeira elétrica, ferramentas e uma sacola com fios de cobre, além do carrinho de mão, que também era furtado.

Carlos foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

