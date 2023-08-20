Homem é preso após ferir três pessoas em ataques com facão na Serra

Um homem de 29 anos acabou preso após ferir três pessoas com golpes de facão na tarde do último sábado (19), no bairro Cidade Continental, na Serra

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o suspeito primeiro foi até um lava-jato, onde estavam dois primos, de 18 e 15 anos. O homem perguntou sobre uma pessoa, mas os jovens afirmaram não conhecer. Foi quando o indivíduo passou a golpear um dos meninos com um facão. Os rapazes conseguiram fugir e o suspeito foi embora para um bar.

No estabelecimento, o suspeito fez a mesma pergunta e ameaçou os clientes. Um idoso com muletas passava na hora e o indivíduo, então, pegou as muletas da vítima e as jogou no chão. Em seguida, começou a golpear o idoso com o facão. Um homem tentou ajudar e também acabou ferido. O suspeito fugiu e as vítimas foram socorridas.

Segundo a Polícia Militar , policiais foram acionados para verificar a informação de que duas pessoas, do sexo masculino, teriam sido vítimas de golpes de facão, desferidos por um homem em um bar. Conforme a denúncia, o autor do crime teria fugido para a região de Lagoa de Carapebus. A PM disse que um patrulhamento foi realizado e moradores informaram que o suspeito estava na casa de familiares.

Uma equipe se deslocou ao local indicado e um militar informou que um homem havia invadido a residência dele. Diante da informação, os policiais foram até o imóvel e encontraram o homem deitado e falando palavras desconexas. Questionado, ele confessou ter sido o responsável pelos golpes.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativas de homicídio, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).