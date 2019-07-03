Home
>
Polícia
>
Homem é preso acusado de matar tatuador após cobrança de dívida no ES

Homem é preso acusado de matar tatuador após cobrança de dívida no ES

Hudson Pinto Valadares Júnior foi morto a tiros em fevereiro de 2016, na Serra, após cobrar uma dívida de R$ 700, ao acusado Thiago de Oliveira