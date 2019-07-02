Home
Homem é morto após perseguição e troca de tiros com a polícia na Serra

Segundo os PMs, o homem desceu do carro atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu e morreu.