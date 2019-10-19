Homem é morto a tiros na casa da mãe na Serra

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 22:06
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 32 anos foi assassinado na casa da mãe, no início da tarde deste sábado (19), em Nova Carapina II, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será identificado.
Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os suspeitos teriam chamado pela vítima no portão de sua residência. Ao sair para atender, o homem foi surpreendido, tentou correr para dentro da casa, mas não resistiu e morreu após os criminosos dispararem diversos tiros contra ele.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
