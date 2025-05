Parque Residencial Tubarão

Homem é executado a tiros ao abrir porta-malas de carro na Serra

Cleberson dos Anjos Menezes, de 26 anos, estava no mesmo veículo do suspeito de cometer o crime. Ele tinha passagens pelo sistema prisional e estava solto desde fevereiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:01

Cleberson dos Anjos Menezes foi encontrado já sem vida na Rua Vaticano Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem identificado como Cleberson dos Anjos Menezes, de 26 anos, foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira (19), no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra. Ele estava abrindo o porta-malas do carro quando foi surpreendido pelo motorista do veículo, que atirou contra ele. >

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de homicídio no final da Rua Vaticano. No local, os militares encontraram a vítima caída, já sem vida. O corpo apresentava pelo menos duas perfurações na cabeça.>

Testemunhas relataram que um veículo Honda Civic, de cor prata, havia parado no local instantes antes do crime. Segundo populares, Cleberson estava dentro do carro com outro homem. Quando desceu do veículo e se dirigiu ao porta-malas para pegar um objeto, foi surpreendido com os tiros disparados pelo próprio acompanhante. Após o crime, o criminoso retornou ao carro e fugiu do local.>

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima tem entradas e saídas do sistema prisional a partir de abril de 2018, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e roubo. Ele estava solto desde fevereiro deste ano, quando teve o alvará de soltura expedido pela Justiça.>

O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Segundo a Polícia Civil, até o momento, ninguém foi preso. >

