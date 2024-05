Sul do ES

Homem é detido após agredir e atear fogo na mulher em Presidente Kennedy

Ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (17), na localidade de Fazendinha, no interior da cidade

Um homem foi detido após agredir e atear fogo na companheira em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações iniciais de policiais militares, o caso foi registrado na localidade de Fazendinha e a vítima foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano e queimaduras pelo corpo.