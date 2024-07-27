Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campus de Goiabeiras

Homem é baleado por policial militar de folga durante evento na Ufes

Um homem, de 41 anos, acabou baleado por um policial militar durante o TendaLab, no campus Goiabeiras, em Vitória
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 jul 2024 às 11:52

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 11:52

Homem é baleado por PM de folga durante evento na Ufes
Homem é baleado por PM de folga durante evento na Ufes Crédito: Oliveira Alves
Um policial militar de folga atirou contra jovens durante o evento do TendaLab, realizado no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória, na noite de sexta-feira (26). Durante os tiros, um homem, de 41 anos, acabou baleado. Na manhã deste sábado (27), ele recebeu alta
A confusão aconteceu a poucos metros do palco principal do evento. Uma das pessoas que estava no grupo contou ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que tudo começou com um esbarrão.
“Foi uma confusão sem sentido, acho que eles se esbarraram e a pessoa (PM) foi para cima dele querendo intimidá-lo, e foi uma confusão generalizada. Ouvimos um disparo e, quando fomos ver, nosso amigo estava baleado no abdômen e na perna”, contou uma testemunha, que preferiu não ser identificada.
No boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o policial contou que teria sido agredido e ameaçado pelo grupo e que, ao perceberem que ele estava armado, tentaram tirar a pistola da cintura dele. O militar disse, ainda, que teria sido roubado, mas os amigos da vítima negam essas versões.
“É uma versão totalmente deturpada. Além de nós, outras pessoas também presenciaram”, disse a testemunha.
O homem atingido pelos tiros foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), também na Capital. Os amigos contaram que, devido às acusações do boletim, ele chegou a ser escoltado pela PM, mas após a apuração de que não houve roubo, recebeu termo de liberação.
No boletim de ocorrência, o nome do policial militar que atirou não consta, apenas suas iniciais.
Em nota, a PM disse que, preventivamente, tomou todas as ações relativas à apuração dos fatos, tendo recolhido a arma do militar envolvido e aguarda o recebimento dos relatórios de serviço e ocorrência policial, pela Polícia Civil.
“A partir dessas informações, outras ações, criminais ou administrativas, serão tomadas pela Corporação”, escreveu em nota.
A corporação foi questionada sobre o motivo do nome do PM não ter sido colocado no boletim de ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, sem autuação de nenhuma das partes envolvidas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.
A assessoria de imprensa do evento também foi procurada e enviou uma nota se solidarizando com a vítima e informou que o homem teve alta às 10h15 deste sábado. O TendaLab disse também que repudia veementemente todo tipo de violência.

Notas | Íntegra

Polícia Militar

"A Polícia Militar informa que, preventivamente, tomou todas as ações relativas à apuração dos fatos, tendo recolhido a arma do militar envolvido e aguarda o recebimento dos relatórios de serviço e ocorrência policial, pela PCES. A partir dessas informações, outras ações, criminais ou administrativas serão tomadas pela Corporação"

Polícia Civil

"A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. Não houve autuação de nenhuma das partes envolvidas já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação."

TendaLab

"O festival TendaLab se solidariza com a vítima, que teve alta hoje às 10h15 do Hospital São Lucas. Na noite de sexta-feira (26), a vítima foi prontamente socorrida pela equipe de brigadistas e levada para o hospital pela ambulância do evento. O TendaLab conta com segurança privada e apoio das forças de segurança do Estado para preservar a integridade do público durante o evento. Não houve tumulto e o caso está sendo investigado pela polícia. A organização informa que lamenta o ocorrido e repudia veementemente todo tipo de violência."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil UFES Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados