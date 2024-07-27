Homem é baleado por policial militar de folga durante evento na Ufes

Um policial militar de folga atirou contra jovens durante o evento do TendaLab, realizado no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória
, na noite de sexta-feira (26). Durante os tiros, um homem, de 41 anos, acabou baleado. Na manhã deste sábado (27), ele recebeu alta
A confusão aconteceu a poucos metros do palco principal do evento. Uma das pessoas que estava no grupo contou ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que tudo começou com um esbarrão.
“Foi uma confusão sem sentido, acho que eles se esbarraram e a pessoa (PM) foi para cima dele querendo intimidá-lo, e foi uma confusão generalizada. Ouvimos um disparo e, quando fomos ver, nosso amigo estava baleado no abdômen e na perna”, contou uma testemunha, que preferiu não ser identificada.
No boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar
, o policial contou que teria sido agredido e ameaçado pelo grupo e que, ao perceberem que ele estava armado, tentaram tirar a pistola da cintura dele. O militar disse, ainda, que teria sido roubado, mas os amigos da vítima negam essas versões.
“É uma versão totalmente deturpada. Além de nós, outras pessoas também presenciaram”, disse a testemunha.
O homem atingido pelos tiros foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), também na Capital. Os amigos contaram que, devido às acusações do boletim, ele chegou a ser escoltado pela PM, mas após a apuração de que não houve roubo, recebeu termo de liberação.
No boletim de ocorrência, o nome do policial militar que atirou não consta, apenas suas iniciais.
Em nota, a PM disse que, preventivamente, tomou todas as ações relativas à apuração dos fatos, tendo recolhido a arma do militar envolvido e aguarda o recebimento dos relatórios de serviço e ocorrência policial, pela Polícia Civil.
“A partir dessas informações, outras ações, criminais ou administrativas, serão tomadas pela Corporação”, escreveu em nota.
A corporação foi questionada sobre o motivo do nome do PM não ter sido colocado no boletim de ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, sem autuação de nenhuma das partes envolvidas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.
A assessoria de imprensa do evento também foi procurada e enviou uma nota se solidarizando com a vítima e informou que o homem teve alta às 10h15 deste sábado. O TendaLab disse também que repudia veementemente todo tipo de violência.