Homem é baleado por policial militar de folga durante evento na Ufes

Polícia Militar



"A Polícia Militar informa que, preventivamente, tomou todas as ações relativas à apuração dos fatos, tendo recolhido a arma do militar envolvido e aguarda o recebimento dos relatórios de serviço e ocorrência policial, pela PCES. A partir dessas informações, outras ações, criminais ou administrativas serão tomadas pela Corporação"



Polícia Civil



"A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. Não houve autuação de nenhuma das partes envolvidas já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação."



TendaLab



"O festival TendaLab se solidariza com a vítima, que teve alta hoje às 10h15 do Hospital São Lucas. Na noite de sexta-feira (26), a vítima foi prontamente socorrida pela equipe de brigadistas e levada para o hospital pela ambulância do evento. O TendaLab conta com segurança privada e apoio das forças de segurança do Estado para preservar a integridade do público durante o evento. Não houve tumulto e o caso está sendo investigado pela polícia. A organização informa que lamenta o ocorrido e repudia veementemente todo tipo de violência."