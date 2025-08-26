Veja vídeo

Homem é baleado após carro ser alvo de mais de 10 tiros em São Mateus

A vítima, que saiu recentemente do presídio e usa tornozeleira eletrônica, conseguiu escapar do veículo e foi socorrida pelo Samu/192 ao Hospital Estadual Roberto Silvares

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:21

Um homem de 34 anos foi baleado após o carro que dirigia ser alvo de mais de 10 tiros na tarde de segunda-feira (25), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima, que saiu recentemente do presídio e usa tornozeleira eletrônica, conseguiu escapar do veículo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime (vídeo acima).

A filmagem começa mostrando a vítima em um Fiat Uno branco parado, aguardando com a seta sinalizando uma conversão à direita. É possível ver uma caminhonete preta estacionada do outro lado da via. Segundos depois, a caminhonete anda lentamente para frente e para. Nesse momento, dois homens saem do veículo e disparam mais de dez tiros contra o alvo – vários atingiram o para-brisa e o capô. O motorista do automóvel, mesmo baleado, consegue abrir a porta e sair correndo.

Não há informação sobre a motivação do ataque. A Polícia Militar informou que realizou patrulhamento na região, mas não localizou os suspeitos.

A Polícia Civil afirmou que o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia –ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar.

Carro é alvejado em São Mateus e homem fica ferido Crédito: Arquivo pessoal

Terceiro caso em 10 dias

O caso desta semana é o terceiro de ataque a tiros no município em dez dias. No dia 16 de agosto, duas mulheres e um homem foram baleados em um bar no bairro Pedra D'água. Na ocasião, a PM disse que testemunhas contaram que dois suspeitos encapuzados atiraram contra pessoas que estavam no local. Já no dia 22 de agosto, Joilson Miguel de Almeida Caetano foi morto a tiros no meio da rua no bairro Vitória, e um homem de 27 anos ficou ferido. O sobrevivente contou aos policiais que três homens se aproximaram de carro atirando.

