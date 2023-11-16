Homem condenado por matar PM que tentou impedir assalto na Serra é preso

Material utilizado na adulteração de veículos roubados na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois suspeitos, de 25 e 32 anos, foram detidos com cinco veículos roubados e sinais de adulteração, na tarde desta quinta-feira (16), em uma operação nos bairros Balneário de Carapebus e Jardim Limoeiro, na Serra . Um deles, de 32 anos, é condenado pelo latrocínio do soldado da Polícia Militar, André Monteiro dos Santos, de 22 anos, em 2017, e, contra ele, havia um mandado de prisão condenatório. O nome do detido não foi informado.

O soldado e a namorada haviam saído da academia no dia 15 de fevereiro. Ele tentou impedir um roubo, mas foi ferido pelo suspeito, que fugiu após o crime. O caso aconteceu na principal avenida de Serra Sede.

Na ocorrência desta quinta-feira, a Polícia Civil informou que por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em conjunto com a Guarda Municipal da Serra, realizou uma operação para combater os crimes de receptação e adulteração de veículos automotores.

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Durante a ação, os dois suspeito foram detidos na posse de cinco veículos roubados com sinais de adulteração. Também foi apreendido vasto material utilizado em adulteração de veículos automotores. Além do latrocínio contra o policial militar, o homem de 32 anos também é investigado por roubo de uma caminhonete que ocorreu na terça-feira (14), no bairro Itapuã, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência segue em andamento e somente após a finalização das oitivas, haverá mais informações sobre os procedimentos envolvendo os suspeitos.

Veículos roubados com sinais de adulteração foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação | Guarda Municipal da Serra

Crime

O soldado André Monteiro dos Santos, de 22 anos, atuava no Grupo de Apoio Operacional (GAO) do 6º Batalhão da Polícia Militar, na Serra. No dia do crime, estava saindo da academia com a namorada, quando foi abordado pelo criminoso em uma motocicleta.

Segundo as investigações, após o anúncio do assalto, o soldado teria sacado uma arma, mas foi abraçado pela namorada para que não atirasse contra o criminoso, que estava com uma faca. O homem teria se aproveitado do momento para esfaquear o policial no braço e, quando a arma caiu no chão, o criminoso pegou e atirou 14 vezes contra o militar. Ele fugiu levando a arma e o celular do soldado.