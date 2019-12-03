Homem com tornozeleira eletrônica é preso no RJ após roubar carro no ES

Um homem que trazia na perna uma tornozeleira eletrônica foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF),em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após roubar um Uno Mille no Espírito Santo. A prisão aconteceu depois que policiais deram uma ordem de parada aos ocupantes do veículo no km 12 da BR 101.
Segundo informações da PRF, a ordem de parada foi desobedecida. Em seguida, começou uma perseguição por dois quilômetros até o carro parar em um matagal. Após buscas na localidade, o homem com a tornozeleira eletrônica informou ter roubado o veículo no Espírito Santo para cometer novos delitos no Estado do Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, uma equipe da PRF teria recebido uma ligação de uma mulher que informou que o veículo dela, o Uno Mille, teria sido roubado por dois suspeitos armados no Km 421,4 da BR 101, em Atílio Vivacqua, no Sul do Espírito Santo. Por causa da denúncia, foi iniciado um monitoramento do veículo.
O homem preso pelo roubo do veículo tinha conseguido liberdade condicional e, por isso, usava tornozeleira. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local para as providências cabíveis. O nome dele não foi divulgado.