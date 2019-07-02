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Tornozeleira

Bandido que usava tornozeleira eletrônica é preso na Serra após assaltos

Em todos os crimes, ele usava a tornozeleira que recebeu ao sair da cadeia, em 2017, quando respondia pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e posse de arma

Publicado em 

01 jul 2019 às 23:16

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 23:16

Assaltante que usava tornozeleira é preso após três assaltos Crédito: Divulgação | Polícia
Após cometer três assaltos na Serra usando tornozeleira eletrônica, Luciano Alves Borges foi descoberto e preso pela Polícia Civil em Serra Dourada III, na Serra. Além de ser reconhecido por vítimas dos crimes, ele acabou sendo ‘entregue’ pelo próprio equipamento de segurança que indicou que Luciano esteve nos três locais no mesmo horário em que ocorreram os assaltos.
De acordo com o delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a polícia chegou a Luciano por meio de denúncias anônimas que o apontavam como participante de um latrocínio, que não foi comprovada a participação dele.
No dia 19 de junho, porém, ao verificarem a denúncia na casa dele, os policiais encontraram um celular roubado e as chaves de outra residência. Luciano acompanhou os policiais até a outra casa, em Porto Dourado, onde foram recolhidos 24 pinos de cocaína dentro de um vaso sanitário.
Luciano foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação de produto roubado. “No entanto, ele já era investigado em outros três roubos aqui na delegacia”, explicou Fabiano Rosa.
>Mais tornozeleiras e audiências por vídeo no sistema prisional do ES
Um deles foi a um restaurante em 24 de março, onde clientes foram rendidos e o dinheiro do caixa roubado, em Parque Residencial Laranjeiras. No bairro Serra Dourada II, o alvo foi uma padaria, em 02 de abril. Pouco mais de 10 dias depois, o alvo foi uma mulher no bairro Parque Residencial Laranjeiras, da qual tomou joias avaliadas em R$ 7 mil.
>Mesmo após assaltos, comerciante no ES desiste de fechar as portas
Em todos os crimes, ele usava a tornozeleira eletrônica que recebeu ao sair da cadeia, em novembro de 2017, quando respondia pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e posse de arma de fogo.
“Infelizmente, algumas pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que tem. Ele recebeu um benefício do uso da tornozeleira para responder em liberdade, mas mesmo assim voltou a praticar crimes”, disse o delegado.
>Estado quer 3 mil tornozeleiras eletrônicas até 2020
Durante as apurações dos assaltos, o monitoramento da tornozeleira eletrônica da Secretaria de Justiça apontou que ele esteve nos pontos onde ocorreram os crimes. Ele também foi reconhecido por duas vítimas. Agora, a Polícia Civil deve concluir as investigações e indiciá-lo pelos três roubos.
 

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