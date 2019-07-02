Bandido que usava tornozeleira eletrônica é preso na Serra após assaltos

Assaltante que usava tornozeleira é preso após três assaltos Crédito: Divulgação | Polícia

Após cometer três assaltos na Serra usando tornozeleira eletrônica, Luciano Alves Borges foi descoberto e preso pela Polícia Civil em Serra Dourada III, na Serra . Além de ser reconhecido por vítimas dos crimes, ele acabou sendo ‘entregue’ pelo próprio equipamento de segurança que indicou que Luciano esteve nos três locais no mesmo horário em que ocorreram os assaltos.

De acordo com o delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a polícia chegou a Luciano por meio de denúncias anônimas que o apontavam como participante de um latrocínio, que não foi comprovada a participação dele.

No dia 19 de junho, porém, ao verificarem a denúncia na casa dele, os policiais encontraram um celular roubado e as chaves de outra residência. Luciano acompanhou os policiais até a outra casa, em Porto Dourado, onde foram recolhidos 24 pinos de cocaína dentro de um vaso sanitário.

Luciano foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação de produto roubado. “No entanto, ele já era investigado em outros três roubos aqui na delegacia”, explicou Fabiano Rosa.

Um deles foi a um restaurante em 24 de março, onde clientes foram rendidos e o dinheiro do caixa roubado, em Parque Residencial Laranjeiras. No bairro Serra Dourada II, o alvo foi uma padaria, em 02 de abril. Pouco mais de 10 dias depois, o alvo foi uma mulher no bairro Parque Residencial Laranjeiras, da qual tomou joias avaliadas em R$ 7 mil.

Em todos os crimes, ele usava a tornozeleira eletrônica que recebeu ao sair da cadeia, em novembro de 2017, quando respondia pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e posse de arma de fogo.

“Infelizmente, algumas pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que tem. Ele recebeu um benefício do uso da tornozeleira para responder em liberdade, mas mesmo assim voltou a praticar crimes”, disse o delegado.

Durante as apurações dos assaltos, o monitoramento da tornozeleira eletrônica da Secretaria de Justiça apontou que ele esteve nos pontos onde ocorreram os crimes. Ele também foi reconhecido por duas vítimas. Agora, a Polícia Civil deve concluir as investigações e indiciá-lo pelos três roubos.