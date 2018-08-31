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Bizarro

Homem é preso por tirar tornozeleira eletrônica e colocar em cachorro

De acordo com o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) a tornozeleira estava rompida desde o dia 13 de agosto

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 21:47
Cachorro estava com a tornozeleira eletrônica no pescoço Crédito: Paraná Portal
Um homem foi preso pela Polícia Militar do Paraná após retirar a tornozeleira eletrônica, usada para monitorá-lo, e colocar o aparelho em um cachorro. O acusado estava em liberdade condicional e voltou a ser detido nesta quarta-feira (29), por tráfico de drogas, na cidade de Palotina, que fica na região Oeste do Estado.
Segundo o site Paraná Portal, o acusado estava com uma quantidade de maconha na hora da abordagem policial. Os militares, então, após realizarem a busca, atestaram no sistema da PM local que ele cumpria prisão domiciliar e o questionaram sobre a ausência do aparelho em seu tornozelo. Foi quando o acusado contou que o equipamento estava no cachorro.
> Caixas de supermercado presos: Justiça determina fiança de R$ 50 mil
De acordo com o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) a tornozeleira estava rompida desde o dia 13 de agosto. Além disso, o órgão afirmou que não houve falha no sistema que é utilizado para monitorar os presos e identificou o dano no objeto.

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