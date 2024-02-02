Homem com as mãos amarradas é encontrado morto em Linhares

Caso é investigado pela DHPP de Linhares Crédito: Heber Tomaz

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas em avançado estado de decomposição em uma propriedade rural às margens da rodovia Roberto Calmon, na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde desta quinta-feira (1). Segundo informações da Polícia Militar , não foi possível identificar a vítima e verificar se havia sinais de violência.

A PM informou que havia sido acionado logo pela manhã de quinta, por volta das 8h20, por conta de uma denúncia de encontro de cadáver nas proximidades da estrada, mas ele não foi localizado e ninguém tinha informações sobre a ocorrência.

À tarde, a equipe foi novamente chamada, porque o encarregado de uma empresa vizinha à região recebeu informações de funcionários sobre onde o corpo estaria. Ao chegarem no local, em uma área de eucaliptos, o cadáver foi encontrado.

A perícia da Polícia Científica foi até o local. Segundo a Polícia Civil , devido ao avançado estado de decomposição foi necessário encaminhá-lo ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a identificação por meio do exame de DNA e a realização do exame cadavérico para determinar a causa da morte.