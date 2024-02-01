Homem é morto a pauladas após briga por chácara em Nova Venécia

Um homem foi morto a pauladas em uma chácara localizada no bairro Margareth, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (31). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi identificada como Gilvan Geraldo, de 62 anos. O suspeito é morador do local e o caso seria motivado por uma disputa de terras.

Conforme o boletim, uma testemunha relatou aos policiais que Gilvan chegou pelo quintal no momento em que ela e o marido se preparavam para dormir. Ele chamou pelo marido dela e tentou depois entrar no imóvel. A mulher e o filho dela se depararam com Gilvan na porta da sala e ele disse que os moradores teriam 24 horas para sair da casa. Ela conta que a chácara era motivo de brigas há algum tempo.

A mulher relatou que quando Gilvan iria entrar na casa, o marido dela se levantou da cama e os dois iniciaram uma discussão com empurrões. Em determinado momento, no quintal, o morador empurrou a vítima, que caiu, e na sequência, pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça de Gilvan, que permaneceu caído. O suspeito fugiu e depois não foi mais visto.

Corpo de Bombeiros foi até o local e confirmou a morte da vítima. O corpo de Gilvan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil , a partir da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e até o momento nenhum suspeito foi preso.