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Suspeito fugiu

Homem é morto a pauladas após briga por chácara em Nova Venécia

Segundo moradora do local e esposa do suspeito, o terreno é motivo de desavenças há algum tempo. Ela disse que a vítima tinha ido lá exigir que a família saísse da casa

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 14:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 fev 2024 às 14:37
Um homem foi morto a pauladas em uma chácara localizada no bairro Margareth, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (31). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gilvan Geraldo, de 62 anos. O suspeito é morador do local e o caso seria motivado por uma disputa de terras.
Conforme o boletim, uma testemunha relatou aos policiais que Gilvan chegou pelo quintal no momento em que ela e o marido se preparavam para dormir. Ele chamou pelo marido dela e tentou depois entrar no imóvel. A mulher e o filho dela se depararam com Gilvan na porta da sala e ele disse que os moradores teriam 24 horas para sair da casa. Ela conta que a chácara era motivo de brigas há algum tempo.
A mulher relatou que quando Gilvan iria entrar na casa, o marido dela se levantou da cama e os dois iniciaram uma discussão com empurrões. Em determinado momento, no quintal, o morador empurrou a vítima, que caiu, e na sequência, pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça de Gilvan, que permaneceu caído. O suspeito fugiu e depois não foi mais visto.
Corpo de Bombeiros foi até o local e confirmou a morte da vítima. O corpo de Gilvan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, a partir da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e até o momento nenhum suspeito foi preso.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

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