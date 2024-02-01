Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais de 200mm

Temporal causa alagamentos e prejuízos a moradores de Itaguaçu

A chuva muito forte ocorreu entre a madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (1) no distrito de Palmeira

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 12:03

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 fev 2024 às 12:03
Uma forte chuva em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, ocorrida entre a madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (1), provocou prejuízos a moradores e alagamentos. De acordo com a Defesa Civil do município, na região do distrito de Palmeira houve acúmulo de 220mm de precipitação, somente entre 4h e 6h.
Imagens recebidas por A Gazeta mostram uma abundância de água, ao ponto de ficar difícil de identificar o que é estrada e área de vegetação, do rio que passa no trecho. Fotos também exibem os estragos deixados no calçamento de algumas ruas e muita lama pelo caminho.
Chuva causa transtornos em Itaguaçu
Após a enxurrada passar, a população se deparou com os estragos e destruição em Itaguaçu Crédito: Defesa Civil de Itaguaçu
Até o momento, segundo o coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, Neemias Nascimento, nove famílias tiveram perdas de móveis devido ao grande volume de água, mas não precisaram sair de casa.
O órgão está atuando para prestar apoio aos moradores impactados e está se direcionando para outras regiões da cidade com o objetivo de verificar possíveis prejuízos.

VEJA TAMBÉM

Júri absolve dupla acusada de homicídio de produtor rural no ES

BR 101 é totalmente interditada após acidente em Mimoso do Sul

Suspeito de homicídios em Aracruz é preso pela polícia no Rio de Janeiro

Fentanil: denúncias de hospitais são essenciais no combate ao tráfico

Advogado e namorada são atropelados na faixa de pedestre em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itaguaçu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados