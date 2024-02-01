Temporal causa alagamentos e prejuízos a moradores de Itaguaçu

Uma forte chuva em Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo , ocorrida entre a madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (1), provocou prejuízos a moradores e alagamentos. De acordo com a Defesa Civil do município, na região do distrito de Palmeira houve acúmulo de 220mm de precipitação, somente entre 4h e 6h.

Imagens recebidas por A Gazeta mostram uma abundância de água, ao ponto de ficar difícil de identificar o que é estrada e área de vegetação, do rio que passa no trecho. Fotos também exibem os estragos deixados no calçamento de algumas ruas e muita lama pelo caminho.

Após a enxurrada passar, a população se deparou com os estragos e destruição em Itaguaçu Crédito: Defesa Civil de Itaguaçu

Até o momento, segundo o coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, Neemias Nascimento, nove famílias tiveram perdas de móveis devido ao grande volume de água, mas não precisaram sair de casa.