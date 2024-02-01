Júri absolve dupla acusada de homicídio de produtor rural no ES

Crime aconteceu no município de Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado Crédito: Hugo Binda/ PMBSF

O julgamento teve início por volta das 8h e se encerrou no início da noite, às 20h. Foram ouvidas, ao todo, nove testemunhas - entre elas um irmão da vítima, o delegado responsável pelo caso - e, em seguida, os réus. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPES, a partir das investigações, Elli Hander havia sido identificado como o executor e Alex o intermediário da morte do produtor rural.

Eles foram denunciados por homicídio duplamente qualificado (mediante pagamento, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Elli Hander e Alex permaneceram presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, enquanto aguardavam pelo julgamento. Durante todo o processo, os dois negaram envolvimento no caso.

Relembre o crime

O crime aconteceu no dia 27 de maio de 2020 em um galpão na localidade de Córrego do Denzol, em Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco. Por volta das 7h30, os suspeitos anunciaram o assalto e determinaram que todas as pessoas presentes deitassem e colocassem as mãos na cabeça. Em seguida, se aproximaram da vítima e efetuaram cinco tiros na cabeça da vítima, fugindo depois.