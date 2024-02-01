Júri absolve dupla acusada de homicídio de produtor rural no ES

Acusados de envolvimento na morte do produtor rural Renato Hubner da Silva, crime ocorrido em maio de 2020, Elli Hander Souza Reis e Alex Pereira dos Santos, foram absolvidos em júri popular que aconteceu no fórum de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (31). O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que irá recorrer da decisão.
O julgamento teve início por volta das 8h e se encerrou no início da noite, às 20h. Foram ouvidas, ao todo, nove testemunhas - entre elas um irmão da vítima, o delegado responsável pelo caso - e, em seguida, os réus. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPES, a partir das investigações, Elli Hander havia sido identificado como o executor e Alex o intermediário da morte do produtor rural.
Eles foram denunciados por homicídio duplamente qualificado (mediante pagamento, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).
Elli Hander e Alex permaneceram presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, enquanto aguardavam pelo julgamento. Durante todo o processo, os dois negaram envolvimento no caso.
Relembre o crime
O crime aconteceu no dia 27 de maio de 2020 em um galpão na localidade de Córrego do Denzol, em Vila Paulista, zona rural de Barra de São Francisco. Por volta das 7h30, os suspeitos anunciaram o assalto e determinaram que todas as pessoas presentes deitassem e colocassem as mãos na cabeça. Em seguida, se aproximaram da vítima e efetuaram cinco tiros na cabeça da vítima, fugindo depois.
De acordo com as investigações, a motivação seria uma disputa pela comercialização de café na região. O MPES também denunciou quatro integrantes de uma família, por envolvimento no homicídio - Gilmar Dias Guedes, Gilmar Dias Guedes Junior, Geciele Pereira Guedes e Jean Pereira Guedes. O caso deles tramita em outro processo, que também será julgado pelo Tribunal do Júri, que ainda não tem data marcada.