Peixeiro ensina como limpar corretamente e não correr riscos com o baiacu

No dia 2 de janeiro de 2018, quando um caso semelhante de intoxicação por consumo de carne de baiacu ocorreu no Estado, a então repórter da TV Gazeta , Fabíola de Paula, atual apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, foi até uma peixaria na Enseada do Suá, em Vitória, onde um peixeiro mostrou corretamente como se deve limpar o peixe.

A primeira coisa a ser feita é retirar a vesícula biliar, que fica junto às vísceras do animal. Esta parte deve ser feita com muito cuidado, pois se a toxina entrar em contato com a carne do baiacu, o peixe estará impróprio e precisa ser descartado. Por isso, o indicado é deixar este trabalho para quem domina a técnica e manuseio junto ao baiacu. Confira no vídeo acima.