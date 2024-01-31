Peixeiro ensina como limpar corretamente e não correr riscos com o baiacu

Um morador de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, identificado como Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, morreu no último sábado (27) por suspeita de intoxicação após comer o fígado do baiacu. Essa espécie possui uma substância perigosa, chamada tetrodotoxina, que pode ser até mesmo fatal aos humanos caso consumida.
No dia 2 de janeiro de 2018, quando um caso semelhante de intoxicação por consumo de carne de baiacu ocorreu no Estado, a então repórter da TV Gazeta, Fabíola de Paula, atual apresentadora do Bom Dia Espírito Santo, foi até uma peixaria na Enseada do Suá, em Vitória, onde um peixeiro mostrou corretamente como se deve limpar o peixe.
A primeira coisa a ser feita é retirar a vesícula biliar, que fica junto às vísceras do animal. Esta parte deve ser feita com muito cuidado, pois se a toxina entrar em contato com a carne do baiacu, o peixe estará impróprio e precisa ser descartado. Por isso, o indicado é deixar este trabalho para quem domina a técnica e manuseio junto ao baiacu. Confira no vídeo acima.