Grupo é preso ao vender drogas ao lado de delegacia na Serra

Lucas (sem camisa), Matheus (sem camisa e de bigode), Pablo (camisa azul) e Carlos (camisa preta) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Quatro amigos foram presos vendendo drogas ao lado de uma delegacia, na última quarta-feira (06), em Carapina, na Serra . O grupo formado por Carlos da Silva Zanon, 24 anos, Matheus Fagundes Bonatto Alexandre, 19, Lucas Gonzaga Ferreira, 19, e Pablo Cezar dos Santos Rodrigues, 27, estava na rua lateral à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, vendendo cocaína, crack e maconha.

O ponto de venda não durou muito. Bastou os próprios policias da delegacia perceberem o comércio de entorpecentes para de imediato deterem os quatro suspeitos na Rua Odisseia Neves Gabrielli.

Com eles foram apreendidos 51 pinos de cocaína, 9 pedras de crack, 6 buchas de maconha e R$ 90,00 em dinheiro. Também foram apreendidos uma moto com restrição de roubo, uma chave micha e um revólver calibre 38 com 7 munições de mesmo calibre.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Dhpp da Serra, as investigações apontam que o grupo escolheu o local como estratégia. "Acreditavam que por estarem vendendo drogas próximo à delegacia de homicídios, traficantes rivais não praticariam qualquer ataque contra o bando", descreveu o delegado.

Os quatro detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (com a incidência da causa de aumento por terem sido os crimes praticados nas imediações de Unidade Policial), receptação e posse irregular de arma de fogo. O grupo foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e já passou por audiência de custódia, na qual a prisão foi convertida em preventiva.