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Homem é detido após andar nu no meio da rua em Vila Velha

De acordo com informações da PM,  o homem estava exaltado e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 12:08

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 12:08

Homem é detido após andar nu no meio da rua em Vila Velha
Um homem foi detido após andar nu no meio das ruas de Itapoã, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (08). Motoristas se assustaram com o rapaz circulando entre os carros. Internautas enviaram vídeos e fotos que mostram o homem andando sem roupa e com as mãos levantadas. O caso ocorreu por volta das 9h. O rapaz passou por vias que costumam ficar movimentadas nesse horário, como a Rua Belém e a Avenida Francelina Setúbal.
Um comerciante do bairro contou que ele falava enquanto andava, mas que não foi possível compreender o que ele dizia por causa do barulho dos carros. Ele ainda relatou que o homem foi abordado por policiais militares.
Homem pelado é detido no meio da rua em Vila Velha Crédito: Whatsapp/A Gazeta
De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava exaltado e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. 
Homem pelado anda no meio do trânsito em Vila Velha Crédito: Whatsapp/A Gazeta

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