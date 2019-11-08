Homem é detido após andar nu no meio da rua em Vila Velha
Um homem foi detido após andar nu no meio das ruas de Itapoã, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (08). Motoristas se assustaram com o rapaz circulando entre os carros. Internautas enviaram vídeos e fotos que mostram o homem andando sem roupa e com as mãos levantadas. O caso ocorreu por volta das 9h. O rapaz passou por vias que costumam ficar movimentadas nesse horário, como a Rua Belém e a Avenida Francelina Setúbal.
Um comerciante do bairro contou que ele falava enquanto andava, mas que não foi possível compreender o que ele dizia por causa do barulho dos carros. Ele ainda relatou que o homem foi abordado por policiais militares.
De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava exaltado e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.