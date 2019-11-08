Homem morre após ser baleado dentro de lanchonete em Cachoeiro

Um homem de 45 anos foi assassinado na noite desta sexta-feira (08), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Gelson Siqueira estava com o seu irmão, quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram.
O crime aconteceu por volta das 20h e, segundo informações da Polícia Militar, o estabelecimento estava movimentado devido ao jogo de futebol que seria transmitido no local. Testemunhas contaram a polícia que ouviram mais de seis disparos de arma de fogo.
Gelson foi atingido por três tiros, chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, mas não resistiu. O irmão dele, identificado como José Siqueira, de 46 anos, também foi atingido por um tiro no braço e permanece em atendimento na Santa Casa. Até o momento, ninguém foi preso.
A esposa de Gelson, que não quis ser identificada, foi ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro para liberar o corpo do marido. O velório e o enterro serão em Campos dos Goytacazes, cidade natal da vítima.