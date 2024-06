Grupo criminoso que agia em lojas de shoppings é preso no ES

Entre os itens roubados estão cosméticos, perfumes, óculos, relógios e roupas; segundo lojistas, prejuízo chega a R$ 20 mil

“Quatro chilenos estavam em um veículo, e, no interior do carro, foram encontrados produtos furtados de shoppings localizados em Vitória, Cariacica e Vila Velha. Na porta do automóvel também foram apreendidas três buchas de maconha", informou a polícia. Todos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados em flagrante pela Polícia Civil por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.