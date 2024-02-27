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Investigação

Grávida leva tiro no peito ao cobrar dívida em Água Doce do Norte

Atirador disse que, se a vítima entrasse no quintal, atiraria; o pai dele, no entanto, reforçou que era o dono do imóvel e que ela poderia sim entrar

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 12:42

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 fev 2024 às 12:42
Uma adolescente grávida, de 16 anos, foi baleada no peito após cobrar uma dívida em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (26). De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, a vítima teria discutido com o suspeito, de 22 anos, e ele dito que, caso a jovem entrasse no quintal da casa dele, iria atirar.
Segundo a PM, o pai do suspeito, que foi testemunha do crime, relatou que a vítima havia ido até a casa do filho cobrar um dinheiro. O homem informou que não pagaria o valor e que a adolescente estava proibida de entrar no quintal da residência.
Naquele momento, o pai interveio dizendo que era o proprietário do imóvel e que a menor tinha autorização para entrar. Foi então que o suspeito atirou na jovem. A PM informou que realizou buscas para encontrar o autor do disparo, mas ele não foi localizado. 
A vítima foi socorrida pela ambulância do município e levada ao Pavilhão de Saúde de Água Doce do Norte. De lá, a adolescente foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), já na cidade de Barra de São Francisco. Não há mais informações sobre o estado de saúde da jovem.
A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte. "Nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou.

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