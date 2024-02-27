Grávida leva tiro no peito ao cobrar dívida em Água Doce do Norte

Uma adolescente grávida, de 16 anos, foi baleada no peito após cobrar uma dívida em Água Doce do Norte , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (26). De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar , a vítima teria discutido com o suspeito, de 22 anos, e ele dito que, caso a jovem entrasse no quintal da casa dele, iria atirar.

Segundo a PM, o pai do suspeito, que foi testemunha do crime, relatou que a vítima havia ido até a casa do filho cobrar um dinheiro. O homem informou que não pagaria o valor e que a adolescente estava proibida de entrar no quintal da residência.

Naquele momento, o pai interveio dizendo que era o proprietário do imóvel e que a menor tinha autorização para entrar. Foi então que o suspeito atirou na jovem. A PM informou que realizou buscas para encontrar o autor do disparo, mas ele não foi localizado.

A vítima foi socorrida pela ambulância do município e levada ao Pavilhão de Saúde de Água Doce do Norte. De lá, a adolescente foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), já na cidade de Barra de São Francisco. Não há mais informações sobre o estado de saúde da jovem.