Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Laudo da perícia aponta que bebê morreu por engasgo em Marataízes

De acordo com o delegado do município, Edson Lopes, a perícia apontou que a criança de apenas um mês se engasgou e não há indícios de crime

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 fev 2024 às 11:53
UPA em Marataízes
A criança chegou a ser socorrida na UPA de Marataízes, mas morreu cerca de 40 minutos após dar entrada Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Marataízes
A investigação que apura a morte de um bebê de um mês no último dia 19 de fevereiro em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, está próxima de ser concluída. De acordo com o delegado do município, Edson Lopes, o laudo da perícia aponta que o bebê se engasgou e não há indícios de crime.
A Polícia Civil iniciou a investigação após o bebê dar entrada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, durante a manhã, com sangramento bucal e nasal. Após 40 minutos, ele não resistiu e faleceu. Por conta da falta de informações passadas pelos pais sobre as circunstâncias do fato, eles foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados.
Nesta terça-feira (27), o delegado à frente do caso disse que não há indícios de crime cometido pelos pais e sim, uma asfixia, engasgo. Ao contrário do que havia sido informado pela prefeitura, na ocasião da morte, o delegado informou que não houve fraturas nos braços da criança.
“Até então, não há crime. De alguma forma a criança se engasgou, ou por acidente, dormiu, sufocou, possivelmente leite que não desceu bem. Resumindo, crime doloso não teve”, disse Lopes.
O laudo cadavérico, ainda segundo o delegado, não aponta lesão, nem agressão física à criança. Lopes ainda aguarda exame laboratorial para concluir o inquérito.
Após a informação do delegado, a reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Marataízes, que disse não se pronunciará sobre o caso. "Todo atendimento necessário foi fornecido e outras informações ficam por conta da autoridade policial, no caso a Polícia Civil", informou por meio de nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Investigação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados