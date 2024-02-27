Laudo da perícia aponta que bebê morreu por engasgo em Marataízes

A criança chegou a ser socorrida na UPA de Marataízes, mas morreu cerca de 40 minutos após dar entrada Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Marataízes

A Polícia Civil iniciou a investigação após o bebê dar entrada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, durante a manhã, com sangramento bucal e nasal. Após 40 minutos, ele não resistiu e faleceu. Por conta da falta de informações passadas pelos pais sobre as circunstâncias do fato, eles foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados.

Nesta terça-feira (27), o delegado à frente do caso disse que não há indícios de crime cometido pelos pais e sim, uma asfixia, engasgo. Ao contrário do que havia sido informado pela prefeitura, na ocasião da morte, o delegado informou que não houve fraturas nos braços da criança.

“Até então, não há crime. De alguma forma a criança se engasgou, ou por acidente, dormiu, sufocou, possivelmente leite que não desceu bem. Resumindo, crime doloso não teve”, disse Lopes.

O laudo cadavérico, ainda segundo o delegado, não aponta lesão, nem agressão física à criança. Lopes ainda aguarda exame laboratorial para concluir o inquérito.