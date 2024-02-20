Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral Sul

Polícia investiga morte de bebê de um mês em Marataízes

Criança chegou na UPA do município com sangramento bucal e nasal, além dos braços quebrados; pais foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 11:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 fev 2024 às 11:55
UPA em Marataízes
UPA em Marataízes, onde a criança de um mês não resistiu e morreu Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Marataízes
A Polícia Civil investiga a morte de um bebê, de um mês, que deu entrada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (19) com sangramento bucal e nasal. Segundo a Polícia Militar, por conta da falta de informações passadas pelos pais sobre as lesões, eles foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. A morte será investigada pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h, o bebê foi levado pelos pais até a unidade. Ele estava com um sangramento nasal, bucal e cianose nas extremidades (mãos e pés roxos). Apesar dos esforços em manter a criança respirando, a morte foi atestada por volta das 11h45.
Ainda segundo o registro dos militares, por conta de informações passadas pelos pais sobre as lesões, a corporação foi acionada na unidade e levou o casal para a Delegacia Regional de Itapemirim.
A Prefeitura de Marataízes, responsável pela administração da UPA, informou que o bebê deu entrada na unidade e também estava com os dois braços quebrados. “Todo procedimento padrão foi realizado, a Polícia Civil foi acionada e o caso segue em investigação”, informou o município por meio de nota.

Investigação

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Cientificada fez o recolhimento de corpo na UPA de Marataízes. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para a realização da identificação e do exame cadavérico.
Os pais da criança, ambos de 21 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim onde foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso, segundo a Polícia Civil, seguirá sob investigação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados