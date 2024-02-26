Professora se aposenta e recebe corredor de aplausos em escola de Colatina

Professora de História dos ensinos fundamental e médio, Ana deu adeus ao Polivalente de São Silvano após 28 anos dedicados à instituição. Na última sexta-feira (23), ela anunciou a tão sonhada aposentadoria e, para se despedir, alunos e funcionários fizeram um corredor de aplausos em homenagem à última saída da professora enquanto profissional da escola.

Sem esconder a emoção, ela foi caminhando ao som dos aplausos até a porta da instituição. "Obrigada a todos. O que eu tenho a falar é só gratidão. Eu sei que fiz um bom trabalho e dedicação ao longo desse tempo. Amo o meu trabalho. Amo História. Obrigada", expressou a professora na rede social da escola.