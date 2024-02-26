Uma carreta com sucata caiu sobre um carro, um Peugeot 2008, na tarde desta segunda-feira (26) no km 49 da BR 262, em Marechal Floriano . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas pessoas estavam no veículo menor: uma babá, de 33 anos, e uma criança de quem ela cuidava, de nove.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança — um menino — foi resgatada ilesa, somente com lesões leves. Já a babá ficou presa às ferragens e para o resgate dela foi necessário o auxílio de um caminhão munck (utilizado em ambientes de trabalho pesado, como canteiros de obras) e um guincho para içar a carreta que estava sob o carro.

Com o munck e um guincho, os bombeiros içaram a carreta e conseguiram acessar a vítima de 33 anos. Todo o procedimento de resgate durou mais de três horas. Por conta dos ferimentos, a mulher foi levada a um hospital da Grande Vitória, no helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).

Em contato com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a irmã da babá informou que ela passou por uma cirurgia no fêmur, que o procedimento foi um sucesso e que ela está bem, já no quarto. "Ela está bem, graças a Deus. Agora é só recuperar desse susto e viver a plenitude do milagre que ela vivenciou".

Dinâmica

Em conversa com a PRF, o motorista da carreta relatou que, momentos antes do acidente, sentiu que a carga balançou na parte traseira do veículo.

"[Ele] Sentiu que puxou a parte de trás do caminhão. Ainda tentou desviar, mas foi para a contramão e acabou tombando tanto a carga, quanto a parte do caminhão em cima do carro pequeno", explicou o superintendente da corporação no Estado, Wermeson Mario Pestana.

Your browser does not support the audio element. Carreta cai sobre carro em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

"Foi um milagre os dois estarem vivos. Graças ao cuidado da cuidadora, que estava conduzindo, colocando a criança certamente no banco traseiro " Wermeson Mario Pestana - Superintendente da PRF no ES

Trânsito

A rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos por volta das 15 horas, mas parcialmente liberada às 16h30, no sistema pare e siga. Em virtude disso, um longo congestionamento se formou e afetou a cidade vizinha, Domingos Martins. Segundo a PRF, às 18 horas, o trânsito foi totalmente liberado no local.

Acidente deixou duas pessoas feridas em Marechal Floriano