Cidade do ES registra a quinta menor temperatura do país

#Mínimas: Confira as menores #temperaturas, até as 8h de hoje (27):



? Águas Emendadas (DF): 14,6°C

? Bom Jardim da Serra (SC): 15,0°C

? Cristalina-Fazenda Santa Mônica(GO): 15,1°C

? Pico do Couto (RJ): 15,3°C

? Patrocínio (MG): 15,6°C

? Venda Nova do Imigrante (ES): 15,6°C